Выпущенная на волю после лечения тигрица навестила амурских пограничников

Тигрица Елена, выпущенная на волю после периода реабилитации, прогулялась вдоль погранзаставы в Амурской области.
Батарейка на ошейнике животного села, поэтому его опознали по полоскам. Об этом рассказали в центре «Амурский тигр». По словам специалистов, тигрица вела себя спокойно, не проявляя никаких признаков агрессии.
На полученных кадрах видно, что хищница гуляет в гордом одиночестве. Это значит, что с самцом, который отмечается с ней на участке, она еще не успела познакомиться.
Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью. Взрослую особь из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края, а вот подросших детей выпустили в тайгу Приамурья, где они успешно адаптировались, пишет РИА Новости.