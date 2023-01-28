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Выпущенная на волю после лечения тигрица навестила амурских пограничников

Общество
Выпущенная на волю после лечения тигрица навестила амурских пограничников

Тигрица Елена, выпущенная на волю после периода реабилитации, прогулялась вдоль погранзаставы в Амурской области.

Батарейка на ошейнике животного села, поэтому его опознали по полоскам. Об этом рассказали в центре «Амурский тигр». По словам специалистов, тигрица вела себя спокойно, не проявляя никаких признаков агрессии.

На полученных кадрах видно, что хищница гуляет в гордом одиночестве. Это значит, что с самцом, который отмечается с ней на участке, она еще не успела познакомиться.

Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью. Взрослую особь из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края, а вот подросших детей выпустили в тайгу Приамурья, где они успешно адаптировались, пишет РИА Новости.

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