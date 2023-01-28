Губернатор Беглов нашел виноватых в затоплениях подвалов и лужах по всему Петербургу

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время прямой линии 28 января ответил на вопросы по теме уборки улиц, в том числе затронув проблему растаявшего снега. Петербуржцы жалуются на огромные лужи на дорогах, которые при малейшем похолодании замерзают, а также на затопленные осадками подвалы.
Глава города отметил, что снег, «к сожалению, очень быстро тает», а ливневые канализации не выдерживают пробок из льда, мусора и песка, с его слов, вывезенного с проезжей части на газоны.
Перечислив методы устранения проблемы, Беглов признался, что работа «непростая», ведь лужи «еще нужно найти». А в вопросе подтопленных подвалов градоначальник и вовсе отказался брать на себя ответственность и в очередной раз намекнул на причастность управляющих компаний.
«Такие проблемы существуют. Хотел бы обратить внимание, что подтопления в подвалах – это прямая ответственность управляющей организации. Они обязаны выяснить причину, откачать воду, провести дезинфекцию. Почему управляющая компания не решает этот вопрос оперативно – вопрос, почему не слышат жителей – вопрос», – оправдался Беглов.
Беглов в заключение пообещал «внимательно смотреть» за выполнением обязанностей управляющих компаний. Губернатор напомнил, что весной главы этих компаний «придут за новыми лицензиями» и пригрозил «жестко оценивать» каждую из них, однако СМИ неоднократно обращали внимание: из года в год в Санкт-Петербурге остаются на местах одни и те же организации.
Подробнее о том, как Беглов пообещал очистить Петербург от снега через два года, «ПС» писала ранее.