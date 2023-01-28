Губернатор Беглов нашел виноватых в затоплениях подвалов и лужах по всему Петербургу

Беглов в заключение пообещал «внимательно смотреть» за выполнением обязанностей управляющих компаний. Губернатор напомнил, что весной главы этих компаний «придут за новыми лицензиями» и пригрозил «жестко оценивать» каждую из них, однако СМИ неоднократно обращали внимание: из года в год в Санкт-Петербурге остаются на местах одни и те же организации.