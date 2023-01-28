Гурулев призвал задействовать гиперзвуковое оружие в рамках спецоперации ВС РФ на Украине

Российские военные должны применить в рамках спецоперации по демилитаризации Украины новейшее гиперзвуковое вооружение, заявил депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев.
Парламентарий подчеркнул, что такое оружие разрабатывали именно для обеспечения победы ВС РФ.
«Мы обязаны его применить, это даст нам продвижение к скорой победе, сохранит жизни наших воинов, это нужно делать», — сказал Гурулев.
Ранее стало известно, что в дальний морской поход вышел российский фрегат с гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон» на борту.