Беглов «перевел стрелки» на управляющие компании в вопросе разрушающихся зданий Петербурга

Это не первый случай, когда Смольный открещивается от вопроса обветшалых фасадов и разрушающихся на глазах зданий Петербурга. В этой части показательно то, что ведомство Александра Бастрыкина намерено проверить документацию по 50 историческим объектам в Петербурге, среди которые есть уже разрушенные. В некоторых из них работы, по заявлениям чиновников, только «планируются».