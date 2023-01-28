Беглов «перевел стрелки» на управляющие компании в вопросе разрушающихся зданий Петербурга

В ходе прямой линии с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым жители Северной столицы пожаловались на отвратительное состояние многих зданий и фасадов, в том числе в историческом центре.
Градоначальник в очередной раз перевел вопрос на управляющие компании, попросив с подобными претензиями обращаться к ним, а не в Смольный.
«Некоторые управляющие компании ведут себя как хозяева, а не как обслуживающие структуры. В этом вопросе крайне важна активная позиция жителей. Сегодня собственники сами управляют своей собственностью. Если управляющие компании плохо управляют собственностью, нужно обращаться в администрацию или прокуратуру», — заявил Александр Беглов.
Губернатор намекнул, что в подобных случаях управляющие компании «не должны обманывать и накручивать услуги».
Это не первый случай, когда Смольный открещивается от вопроса обветшалых фасадов и разрушающихся на глазах зданий Петербурга. В этой части показательно то, что ведомство Александра Бастрыкина намерено проверить документацию по 50 историческим объектам в Петербурге, среди которые есть уже разрушенные. В некоторых из них работы, по заявлениям чиновников, только «планируются».
Напомним, в конце сентября прошлого года по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий задержали председателя петербургского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров.