Беглов не смог вразумительно объяснить петербуржцам, почему из города не увозится собранный снег

Губернатору Петербурга Александру Беглову в ходе прямой линии задали вопрос о складировании убранного с улиц города снега во дворах и на газонах. Градоначальник не смог вразумительно объяснить горожанам, почему из Северной столицы не увозятся последствия осадков, но пообещал разобраться с каждой такой незаконной свалкой.
Петербуржцы возмущаются, что снег не вывозится на специально предназначенные для этого места, а сбрасывается во дворах, на газонах и прочих необорудованных площадках. В ответ губернатор заявил, что в городе на Неве запрещен сброс снега в водоемы, но есть три типа мест, где его можно складировать. Это снегоплавильные пункты, площадки для временного складирования, согласованные с Роспотребнадзором, и площадки для перегрузки во время сильных снегопадов, куда свозят снег с улиц и дворов, пояснил Александр Беглов.
Попытавшись объяснить проблему таким невнятным образом, глава города пообещал разобраться «с каждой незаконной свалкой снега», но попросил жителей Северной столицы оперативно сообщать о нарушениях и давать номера машин, «которые хулиганят». В итоге петербуржцы не получили прямого ответа на свой вопрос, поскольку губернатор предпочел лить воду и перекладывать ответственность на других людей.