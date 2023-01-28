Беглов не смог вразумительно объяснить петербуржцам, почему из города не увозится собранный снег

Петербуржцы возмущаются, что снег не вывозится на специально предназначенные для этого места, а сбрасывается во дворах, на газонах и прочих необорудованных площадках. В ответ губернатор заявил, что в городе на Неве запрещен сброс снега в водоемы, но есть три типа мест, где его можно складировать. Это снегоплавильные пункты, площадки для временного складирования, согласованные с Роспотребнадзором, и площадки для перегрузки во время сильных снегопадов, куда свозят снег с улиц и дворов, пояснил Александр Беглов.