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Беглов не смог вразумительно объяснить петербуржцам, почему из города не увозится собранный снег

Общество
Беглов не смог вразумительно объяснить петербуржцам, почему из города не увозится собранный снег

Губернатору Петербурга Александру Беглову в ходе прямой линии задали вопрос о складировании убранного с улиц города снега во дворах и на газонах. Градоначальник не смог вразумительно объяснить горожанам, почему из Северной столицы не увозятся последствия осадков, но пообещал разобраться с каждой такой незаконной свалкой.

Петербуржцы возмущаются, что снег не вывозится на специально предназначенные для этого места, а сбрасывается во дворах, на газонах и прочих необорудованных площадках. В ответ губернатор заявил, что в городе на Неве запрещен сброс снега в водоемы, но есть три типа мест, где его можно складировать. Это снегоплавильные пункты, площадки для временного складирования, согласованные с Роспотребнадзором, и площадки для перегрузки во время сильных снегопадов, куда свозят снег с улиц и дворов, пояснил Александр Беглов.

Попытавшись объяснить проблему таким невнятным образом, глава города пообещал разобраться «с каждой незаконной свалкой снега», но попросил жителей Северной столицы оперативно сообщать о нарушениях и давать номера машин, «которые хулиганят». В итоге петербуржцы не получили прямого ответа на свой вопрос, поскольку губернатор предпочел лить воду и перекладывать ответственность на других людей.

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