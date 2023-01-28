The Tribune: борьба Запада против России раскрыла гегемонистские притязания G7

Он отметил, что миропорядок, продвигаемый США их союзниками, уже давно стал пережитком прошлого, передает «ПолитРоссия». По словам эксперта, G7, созданная для поддержки международной системы, опирающейся на правила, превратилась в диктаторское объединение.