«Большая семерка» преследует свои гегемонистские цели, что демонстрирует открытая борьба Запада против России. Соответствующее вывод сделал бывший индийский посол в Москве Мелкулангара Бхадракумар в публикации для издания The Tribune.
Он отметил, что миропорядок, продвигаемый США их союзниками, уже давно стал пережитком прошлого, передает «ПолитРоссия». По словам эксперта, G7, созданная для поддержки международной системы, опирающейся на правила, превратилась в диктаторское объединение.
«И эпохальное противостояние на Украине показало: "порядок, основанный на правилах" на самом деле означает гегемонистскую позицию Запада в мире», — подчеркнул Бхадракумар.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что Запад продолжает грабить развивающиеся страны, как делал это во время колониального периода.