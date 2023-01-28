Правительство России одобрило поправки к законам о флаге и гимне

Правительство России одобрило поправки к законам о государственных флаге и гимне. Об этом сказано на сайте кабмина.
Речь идет о дополнении закона «О государственном флаге Российской Федерации» словами «военно-морского флота» после фразы «корабельным уставом». Что касается гимна, то после «общевоинскими уставами Вооруженных сил Российской Федерации» будет добавлено выражение «и корабельным уставом военно-морского флота». Правительство также распорядилось внести изменения в Государственную думу.
Ранее российский кабмин одобрил несколько законопроектов о социальных гарантиях населению ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей.