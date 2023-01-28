Эксперт Гималетдинов: ВСУ столкнутся с трудностями при использовании западных танков

Западные танки, обещанные Киеву, обладают слабыми местами, а также на Украине нет инфраструктуры и специалистов для их обслуживания, именно это делает технику малоэффективной на фронте. Об этом рассказал военный эксперт Альберт Гималетдинов.
В комментарии для РИА Новости он добавил, что НАТО отправит Украине ту технику, которая на сегодняшний день находится в состоянии неисправности
«Говоря о тех моделях, которые могут быть переданы Украине, стоит сказать, что в большинстве своем это техника, которая простаивала годами "в гараже", и сейчас западные страны избавляются от "старого металлолома", освобождая место для новой техники», — объяснил эксперт.
Гималетдинов отметил, что этим танкам нужно техническое обслуживание и соответствующие специалисты. При этом немецкие танки Leopard-2А6, имеют и слабые места, в том числе плохо защищенные борта и верхнюю полусферу, а большой вес боевой машины может создать проблемы во время передвижения по бездорожью. Кроме того, российские танкисты изучают еще во время обучения технику противника и у них уже есть подробные инструкции со слабыми местами и рекомендации по ликвидации боевых танков, заключил эксперт.