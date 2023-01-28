Чудак на букву «м». Медведев осадил итальянского министра за слова о третьей мировой

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко осадил министра обороны Италии Гуидо Крозетто, который заявил, что поставки оружия на Украину предотвращают третью мировую войну. По мнению бывшего президента, поддержка Киева не спасет Европу от «возмездия» в случае возникновения масштабного конфликта.
Накануне итальянский чиновник заявил, что коллективный Запад должен продолжить снабжать ВСУ вооружением, поскольку это единственный способ предотвратить начало третьей мировой войны. По его словам, на следующей неделе правительство страны собирается одобрить очередной пакет военной помощи Украине.
«Я скажу вам, когда, по моему мнению, начнется третья мировая война. Третья мировая война началась бы в тот момент, когда российские танки дошли бы до Киева и границ Европы», — высказал уверенность Крозетто.
В ответ Медведев сыронизировал в Telegram-канале, что во властных структурах европейских стран наблюдается переизбыток дураков. В их число входит и сам Крозетто, которого председатель «Единой России» назвал «каким-то министром обороны какой-то Италии» и «редким чудаком на букву “м”».
Он также обратил внимание, что соседи итальянского чиновника из Великобритании — «злобного туманного королевства с комплексом империи» — пошли еще дальше. Они настаивают на том, чтобы все вооружение, которым сейчас располагает НАТО, включая истребители, танки и дальнобойные ракетные системы, было немедленно предоставлено Украине. По их словам, только так можно предотвратить широкомасштабный конфликт.
«Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху», — подчеркнул Медведев.
Другое дело, что каких-то других высказываний от Крозетто, имеющего незаконченное высшее образование, и его «скудоумных соседей», которые в пандемию коронавируса устраивали пьяные вечеринки прямо на рабочих местах, ждать не приходится, добавил замглавы Совбеза. Хотя премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль остался бы доволен своими преемниками.
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