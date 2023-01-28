Он также обратил внимание, что соседи итальянского чиновника из Великобритании — «злобного туманного королевства с комплексом империи» — пошли еще дальше. Они настаивают на том, чтобы все вооружение, которым сейчас располагает НАТО, включая истребители, танки и дальнобойные ракетные системы, было немедленно предоставлено Украине. По их словам, только так можно предотвратить широкомасштабный конфликт.