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РИА Новости: Запад годами вынашивал планы по ликвидации России

Политика
РИА Новости: Запад годами вынашивал планы по ликвидации России

Коллективный Запад вынашивал планы по ликвидации России с момента распада Советского Союза. Такое мнение выразила журналист Елена Караева.

В статье для РИА Новости она отметила, что Россия выстояла многолетнее давление со стороны США и их союзников, «потому что это был единственный способ выжить». Эксперт добавила, что целью РФ было сохранение культуры, традиций и ценностей.

«Запад — всегда против нас. Запад — всегда против русских», — подчеркнула Караева.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что Запад продолжает грабить развивающиеся страны, как делал это во время колониального периода.

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