Коллективный Запад вынашивал планы по ликвидации России с момента распада Советского Союза. Такое мнение выразила журналист Елена Караева.
В статье для РИА Новости она отметила, что Россия выстояла многолетнее давление со стороны США и их союзников, «потому что это был единственный способ выжить». Эксперт добавила, что целью РФ было сохранение культуры, традиций и ценностей.
«Запад — всегда против нас. Запад — всегда против русских», — подчеркнула Караева.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что Запад продолжает грабить развивающиеся страны, как делал это во время колониального периода.