Военные арсеналы Пентагона, в том числе запасы высокоточного оружия, закончатся менее чем за неделю в случае прямого военного столкновения США и Китая. Таким образом политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал прогноз генерала ВВС США Майка Минихана относительно начала военного конфликта между двумя странами в 2025 году.
«Чем дольше они [вооружения] спускаются на Украине, тем сложнее будет США конкурировать с Китаем. И нынешние заявления американского военного руководства можно рассматривать как опасения того, что точка невозврата пройдена — и США уже стали отставать от Китая в новой гонке вооружений», — написал Дудаков в Telegram-канале.
Заявления Пентагона, о которых говорит Дудаков, призывают курсантов Вест-Поинта готовиться вести военные действия в мире, где США больше не является фаворитом среди соперников. Теперь это будет борьба с равными оппонентами, а не «война в песочнице» против слабого конкурента, обратил внимание американист.
Эскалация конфликта может произойти после выборов в США и на Тайване в 2024 году. На острове сменится политическая партия, чем могут воспользоваться в Пекине, а Вашингтону из-за «политического раскола и предвыборных баталий» будет не до проблем извне.
«И этим может воспользоваться Китай — для того, чтобы вернуть остров под свой контроль. Вашингтон запоздало попытается этому сопротивляться — что грозит привести к горячему конфликту», — не исключил эксперт.
Вероятной войной с Китаем обеспокоены и другие представители политических элит США: командующий тихоокеанским флотом опасается, что к такому конфликту Пентагон совсем не готов, подчеркнул Дудаков.
Смоделированные Вашингтоном варианты сценариев развития событий между странами предполагают огромные потери, в первую очередь, со стороны американской армии —подробности в материале «Политики Сегодня».