Канал «Санкт-Петербург» отключил комментарии под публикациями о прямой линии Беглова

Напомним, в субботу, 28 января в 16:00 пройдет первое в этом году общение градоначальника Северной столицы с петербуржцами. О подготовке к мероприятию Беглов прежде написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Ключевая тема диалога губернатора с жителями — уборка Санкт-Петербурга, отмечается в посте.