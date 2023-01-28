Канал «Санкт-Петербург» отключил комментарии под публикациями о прямой линии Беглова

Телеканал «Санкт-Петербург» ограничил доступ к комментариям под публикациями о прямой линии губернатора города Александра Беглова.
Напомним, в субботу, 28 января в 16:00 пройдет первое в этом году общение градоначальника Северной столицы с петербуржцами. О подготовке к мероприятию Беглов прежде написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Ключевая тема диалога губернатора с жителями — уборка Санкт-Петербурга, отмечается в посте.
Однако из-за отключения комментариев горожане не смогут перед началом прямой линии задать интересующий вопрос руководителю Смольного. Население, в свою очередь, неоднократно указывало на свое недовольство из-за огромного количества неубранного в городе снега и последствиями транспортной реформы.
Прежде Беглов проводил «прямую линию» в декабре 2022 года. В ходе последнего диалога он проигнорировал огромное количество важных для петербуржцев вопросов.