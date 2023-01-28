Момент нападения мужчины с молотком на мужа Нэнси Пелоси попал на видео

Напомним, инцидент произошел в конце октября прошлого года. 42-летний Дэвид Депейп незаконно проник в дом Пелоси, где потребовал от ее мужа сказать, где находится бывший конгрессмен. В какой-то момент злоумышленник начал избивать мужчину молотком, в результате чего он получил трещину черепа и серьезные травмы рук.