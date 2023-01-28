Главу Удмуртии Бречалова критикуют за четырех личных фотографов и купленные опросы

В апреле 2017 года Бречалов был назначен врио главы региона, в сентябре официально вступил в должность. Получив 64,37% на выборах в 2022 году, он переизбрался на второй срок, однако уже по итогам года его включили в десятку худших губернаторов. Telegram-канал «16 негритят» удостоил его номинации «Выборы прошел, а главой так и не стал».