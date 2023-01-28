Главу Удмуртии Бречалова критикуют за четырех личных фотографов и купленные опросы

Губернатор Удмуртской Республики Александр Бречалов за счет областной казны увеличил количество личных фотографов до четырех человек, передает Telegram-канал «Удмуртские Клоуны».
«Как вы думаете чем занят Бречалов в эти дни? Конечно наиважнейшими делами, направленными исключительно на благо жителей Удмуртии, например, увеличением количества рабочих мест», — иронизируют авторы канала.
Необъятное «бречаловское эго» неоднократно осуждалось местными жителями. К примеру, опрос общественного мнения, который скрывается за формулировкой «исследовательские работы по вопросам эффективности системы госуправления» обошелся бюджету региона почти в 4 млн рублей.
Администрация канала считает, что губернатору не хватает «своих мозгов», чтобы понять — именно он олицетворяет некомпетентность местного правительства.
«Поэтому и требуются псевдонаучные работы <...>, а бесплатно их ни один вменяемый человек не пишет. <...> Одна убогость хвалит другую, а платят за это жители Удмуртии», — гласит одна из публикаций.
В апреле 2017 года Бречалов был назначен врио главы региона, в сентябре официально вступил в должность. Получив 64,37% на выборах в 2022 году, он переизбрался на второй срок, однако уже по итогам года его включили в десятку худших губернаторов. Telegram-канал «16 негритят» удостоил его номинации «Выборы прошел, а главой так и не стал».
Наряду с Бречаловым в антирейтинге оказались глава Хакасии Валентин Коновалов в номинации «Хуже некуда, но пока в кресле» и губернатор Петербурга Александр Беглов — «Мистер Противоречие». Накануне петербуржцы припомнили ему все нерешенные проблемы города.
Ранее Коновалов возмутился бездельем и расточительством городских и районных чиновников, обвинив их в излишних тратах на шик и роскошь, при этом растратив 46 млн рублей на свой пиар — подробности в материале «ПС».