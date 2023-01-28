«Не может существовать». Экономист описал будущее Европы без российского топлива

Того же нельзя сказать о западных странах, которые без топлива из РФ попросту «не могут существовать», выразил уверенность эксперт. По его словам, сейчас в ЕС наблюдается физический дефицит горючего на уровне 10-15%, причем даже то сырье, которое поступает в регион обходными путями и под флагом других государств, все равно имеет российское происхождение.