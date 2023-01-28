«Не может существовать». Экономист описал будущее Европы без российского топлива

Страны G7 предложили установить лимит цен на российское дизельное топливо в диапазоне от 100 до 110 долларов за баррель, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя объединения. Ранее Еврокомиссия призывала ограничить потолок 100 долларами, но «Группа семи» выступает за более высокий предел, опасаясь «серьезных сбоев на рынке».
По данным издания, переговоры в Брюсселе по-прежнему продолжаются, но стороны сохраняют оптимизм, рассчитывая прийти к консенсусу до 5 февраля — тогда в силу вступит эмбарго на морские поставки нефтепродуктов из РФ. При этом до 1 апреля будет действовать отсрочка для судов с переработанным сырьем, купленным или загруженным до введения запрета.
«G7 предпочла бы более высокий диапазон цен [на дизельное топливо — прим. ред.] из-за опасений, что слишком низкий потолок может вызвать скачки цен или перебои с поставками в Европе. В то же время ее устраивают и 100 долларов. Чиновник отмечает отсутствие свободных мощностей на дизельном рынке и простои, связанные с техническим обслуживанием», — говорится в статье.
Собеседник агентства добавил, что в последнее время российский дизель торговался по цене 115-120 долларов за баррель. На фоне надвигающегося эмбарго нефтетрейдеры решили увеличить объемы его импорта в ЕС — в январе европейские страны, по сведениям компании Vortexa, приобретали у РФ более 600 тысяч баррелей топлива в день, что превышает показатели 2022 года.
На Западе полагают, что введение потолка цен на нефть и нефтепродукты позволит ограничить доходы России от экспорта и стабилизировать мировые поставки энергоносителей, однако в реальности их решения носят лишь политический характер и ни на что толком не повлияют, заверил в беседе с «Политикой Сегодня» эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
«В экономике все подвижно и очень ситуативно. Даже решения, которые, может быть, и принимаются в таком жестком варианте, потом корректируются по ходу развития событий в соответствии с потребностями и интересами тех или иных стран, то есть продавцов или покупателей», — убежден экономист.
Судя по практике, если стороны заинтересованы в торговле, сбыте или приобретении какого-либо продукта, то они всегда найдут пути, которые позволят им обойти эти формальные ограничения, добавил Беляев. Тем более, что органы власти, принимающие всевозможные санкции, не имеют никаких конкретных рычагов воздействия на ситуацию, поэтому вынуждены смотреть на все «сквозь пальцы».
«На экономике России это практически никак не отразится, потому что эти ограничения декоративные, да и мы свои поставки переориентировали уже на Восток и, судя по всему, у нас откроется африканский рынок, который, наконец, будет развиваться и потреблять наши энергопоставки», — обратил внимание собеседник «ПС».
Того же нельзя сказать о западных странах, которые без топлива из РФ попросту «не могут существовать», выразил уверенность эксперт. По его словам, сейчас в ЕС наблюдается физический дефицит горючего на уровне 10-15%, причем даже то сырье, которое поступает в регион обходными путями и под флагом других государств, все равно имеет российское происхождение.
«Европа это прекрасно понимает. Поэтому решения по потолкам цен с экономической точки зрения совершенно нейтральны и носят декоративно-косметический характер, чтобы не терять свое лицо на политическом ландшафте», — резюмировал Беляев.
20 января коалиция стран Запада договорилась о введении двух потолков цен на российские нефтепродукты: один будет установлен для продукции, которая торгуется с надбавкой к сырой нефти (дизельное топливо и бензин), второй — для той, которая продается с дисконтом к нефти (мазут).
Для дизеля и бензина лимит будет выше (в районе 100 долларов за баррель), а вот для мазута — намного ниже. Как ранее отмечало Bloomberg, для последнего рассматривается предел на уровне 45 долларов за баррель.
В преддверии запрета ЕС на импорт из РФ нефтепродуктов оптовые цены на дизельное топливо упали до минимальных значений с конца 2020 года. 16 января его биржевая стоимость снизилась на 1,5%, составив 43,5 тысячи рублей за тонну. Эксперты связали такую динамику с сокращением поставок в Европу из-за эмбарго.
С 5 декабря Брюссель ввел потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В согласовании ценового предела участвовали страны ЕС, члены G7 — США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Япония, а также Австралия. О том, кто станет следующей жертвой Запада после Москвы, читайте в нашей статье.
В конце декабря президент РФ Владимир Путин предупредил об ответных мерах: Россия перестанет поставлять нефть и нефтепродукты тем иностранным гражданам и компаниям, в контрактах с которыми будет «прямо или косвенно» фигурировать ценовой потолок. Исключения могут быть сделаны по «специальному решению» главы государства.