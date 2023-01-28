Пригожин об участии Стрелкова в СВО: Останется жив — пожму ему руку. Попробует сбежать — поссу на его лицо

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) должен предстать перед советом командиров ЧВК «Вагнер», если рассчитывает возглавить какое-либо подразделение, либо пройти путь от рядового штурмовика, заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Так в комментарии журналистам он описал перспективы Стрелкова, которому ранее было предложено присоединиться к «вагнеровцам» в зоне СВО. По этическим соображениям редакция не может публиковать аудиозапись заявления, но его можно прослушать на официальной странице пресс-службы компании «Конкорд».
По словам бизнесмена, на текущий момент Стрелков сделал лишь один звонок, и никаких договоренностей о его прохождении службы достигнуто не было. На этом фоне Пригожин предположил, что тот «поведет себя как законченное ссыкло».
Сейчас Стрелкова пригласили в Луганск, где ему придется предстать перед советом командиров. Как отметил предприниматель, такая процедура является обязательной, однако Стрелкову придется ответить на ряд неудобных вопросов относительно сдачи Славянска и получения денег от украинского олигарха Рината Ахметова.
«Вероятнее всего, на этом жизнь Стрелкова не закончится. Но вопросы будут заданы. Без них никак. Ведь он идет в коллектив, где каждый должен прикрывать спину товарища. А этот человек не славится своей отвагой, своим мужеством и своей надежностью», — заметил Пригожин.
Пригожин подчеркнул, что даже в том случае, если Стрелкову позволят стать во главе какого-либо подразделения, сначала он должен будет пройти курс тренировки. Лишь после этого ему предстоит доказать свою надежность в зоне активных боевых действий.
«Останется жив — я пожму ему руку. Попробует сбежать — поссу на его лицо. Погибнет героем — похороним с почестями. Собственно говоря, вот такая перспектива работы в ЧВК "Вагнер" у Стрелкова», — рассказал Евгений Пригожин.
В то же время бизнесмен допустил второй вариант, при котором Стрелков отправится на передовую рядовым штурмовиком, чтобы делом доказать свое право быть командиром и заслужить доверие среди бойцов.
«А авторитет у Стрелкова, могу честно сказать, среди бойцов ЧВК "Вагнер", да и почти среди всех бойцов, которые сейчас на Донбассе, даже не ниже плинтуса, а ниже городской канализации», — констатировал предприниматель.
Ранее Пригожин уже заявлял, что ответственным по вопросу приема Стрелкова в ЧВК «Вагнер» был назначен Герой России Андрей Трошев.