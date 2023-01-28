Бастрыкин поручил изучить вопрос о планах вырубить Зеленогорский лес в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал проверить информацию о возможной вырубке леса в Зеленогорске, рассказали в пресс-службе СК.
По предварительным данным, на месте вырубленных деревьев хотят построить жилые дома и школу, рассчитанную на две тысячи учеников. Правоохранительные органы проверят законность решения. После этого Бастрыкину предоставят доклад.
Город на Неве стремительно утрачивает свой исторический облик из-за бездействия команды губернатора Александра Беглова по вопросам сохранения объектов. Ранее стало известно о планируемом сносе исторического Дома княгини Шаховской, который долгое время находился на реконструкции. Несмотря на большое количество жалоб от петербургских активистов, Смольный продолжает игнорировать ситуацию.