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Одесская область оказалась самым проблемным регионом Украины по энергоснабжению

Общество
Одесская область оказалась самым проблемным регионом Украины по энергоснабжению

Самые большие сложности с энергоснабжением на Украине наблюдаются в Одесской области. Об этом говорится в сообщении компании «Укрэнерго».

Специалисты считают, что именно в этом регионе страны больше всего времени уйдет на восстановление плановой схемы питания. В национальной энергетической компании подчеркнули, что ремонтные работы на объектах в Одесской области по-прежнему продолжаются.

Значительный дефицит в энергосистеме наблюдается по всей территории Украины. Объемы потребления до сих пор не получается покрыть полностью, несмотря на сокращение расхода электричества в выходные дни.

#одесская область #энергопотребление #Украина