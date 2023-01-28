Одесская область оказалась самым проблемным регионом Украины по энергоснабжению

Самые большие сложности с энергоснабжением на Украине наблюдаются в Одесской области. Об этом говорится в сообщении компании «Укрэнерго».
Специалисты считают, что именно в этом регионе страны больше всего времени уйдет на восстановление плановой схемы питания. В национальной энергетической компании подчеркнули, что ремонтные работы на объектах в Одесской области по-прежнему продолжаются.
Значительный дефицит в энергосистеме наблюдается по всей территории Украины. Объемы потребления до сих пор не получается покрыть полностью, несмотря на сокращение расхода электричества в выходные дни.