Аналитик Риттер рассказал, почему танки Abrams никогда не появятся в зоне СВО на Украине

Аналитик уверен, что поставки современной бронетехники растянутся на много месяцев. В связи с этим, к моменту, когда танки доберутся до Украины, конфликт может уже закончится. Таким образом американский эксперт отреагировал на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что будет уже слишком поздно, если западная техника приедет только к августу.