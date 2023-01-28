Аналитик Риттер рассказал, почему танки Abrams никогда не появятся в зоне СВО на Украине

Американские танки Abrams не появятся в зоне проведения спецоперации ВС РФ на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Скотт Риттер.
Аналитик уверен, что поставки современной бронетехники растянутся на много месяцев. В связи с этим, к моменту, когда танки доберутся до Украины, конфликт может уже закончится. Таким образом американский эксперт отреагировал на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что будет уже слишком поздно, если западная техника приедет только к августу.
Ранее Вашингтон сообщил, что ВСУ получат в этом году 31 танк M1 Abrams. Кроме этого, Германия также пообещала поставить Украине 14 машин Leopard 2.