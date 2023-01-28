Синоптик Леус предупредил жителей Петербурга о гололеде на дорогах

Травмоопасный гололед покроет дороги Санкт-Петербурга в субботу, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В своем Telegram-канале Леус отметил, что в городе на Неве 28 января прогнозируется переменчивая погода. Сперва жителей будет ждать гололед, однако ближе к вечеру в Северной столице поднимется ветер, местами пройдут снегопады.
Погоду в Санкт-Петербурге, по словам синоптика, определит гребень антициклона. Столбики термометров сегодня будут показывать незначительные минусовые значения, атмосферное давление в городе упадет до 759 мм ртутного столба. При этом уже в воскресенье петербуржцев вновь ожидает оттепель, добавил Леус.
Напомним, в декабре из-за голода в Петербурге серьезно пострадал один из символов Большого драматического театра — 83-летний Адиль Велимеев. Он получил закрытую черепно-мозговую травму. Уже в январе стало известно, что он умер. На бездействие коммунальщиков петербуржцы не раз обращали внимание губернатора Александра Беглова. Несмотря на просьбы закупить дополнительную технику и расширить штат дворников, ситуация с уборкой снега и гололедом в городе остается тревожной.