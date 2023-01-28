BFM TV: Макрон пообещал продолжать диалог с Россией вопреки мнению общества

Он пояснил, что все страны должны придерживаться уважения к суверенитету и территориальной целостности других государств, даже несмотря на сложности в отношениях. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в Елисейском дворце по случаю празднования Китайского Нового года.