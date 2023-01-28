BFM TV: Макрон пообещал продолжать диалог с Россией вопреки мнению общества

Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что намерен сохранить контакт с Россией, несмотря на критику общества. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Он пояснил, что все страны должны придерживаться уважения к суверенитету и территориальной целостности других государств, даже несмотря на сложности в отношениях. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в Елисейском дворце по случаю празднования Китайского Нового года.
«Раньше некоторые могли обвинять меня в том, что я разговариваю с Россией, и я буду продолжать разговаривать с Россией», — сказал он.
Ранее стало известно, что Франция пока не приняла окончательного решения по поводу поставок Украине танков Leclerc. Об этом поведала глава МИД страны Катрин Колонна.