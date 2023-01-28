Экс-депутат Худяков предрек Петросяну аншлаги на зарубежных концертах

Бывший депутат Государственной думы Роман Худяков поддержал юмориста Евгения Петросяна за позицию по спецоперации. Он считает, что у артиста будут аншлаги на зарубежных концертах после новогодней шутки про энергетический кризис.
Острота Петросяна с «Голубого огонька» дошла и до иностранцев. В социальных сетях его шутку восприняли как издевательство и хамство. Вслед за ним стали обсуждать и супругу Татьяну Брухунову, которая поддерживает политику России.
«Если так дальше пойдёт, скоро пожилой и заслуженный Евгений Ваганович, поддерживающий СВО, сможет поехать с гастролями по западным странам, собирая залы не хуже Галкина», — считает Худяков.
Экс-парламентарий предложил юмористу отправляться в тур с охраной, танками и самолетами. Худяков отметил, что лидеры европейских государств потеряли голову в приступе русофобии.