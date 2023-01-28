Сенатор Климов уличил Германию в реваншизме после слов Бербок о «войне с Россией»

Высказывание министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о «войне с Россией» говорят о реваншизме Германии в связи с 90-й годовщиной прихода Адольфа Гитлера к власти. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Политик также отметил, что страны Запада, голосующие в ООН против российской резолюции о недопустимости героизации нацизма, являются нынешними пособниками Гитлера.
«Как бы в ФРГ не интерпретировали январские слова главы германского МИД фрау Бербок, но в 90-ю годовщину прихода Гитлера к власти именно она сказала из Берлина, что натовцы сейчас "ведут войну против России"», — подчеркнул Климов.
Напомним, ранее немецкий депутат Ойген Шмидт заявил, что Анналена Бербок высказыванием о «войне с Россией» позорит Германию.