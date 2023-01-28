Два человека пострадали в результате стрельбы в Городе Давида в Иерусалиме

Еще один инцидент со стрельбой произошел в Восточном Иерусалиме — вооруженный злоумышленник устроил нападение в Городе Давида, который пользуется популярностью у туристов, передает The Jerusalem Post.
На место ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции, стрелка нейтрализовали. По имеющейся информации, при стрельбе пострадали два человека, сведений об их состоянии не поступало.
Минувшим вечером у синагоги в Восточном Иерусалиме произошел теракт, жертвами которого стали семь человек, еще трое получили ранения. Террориста ликвидировали при попытке скрыться.