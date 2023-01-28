Канцлер ФРГ Шольц пообещал немцам только «взвешенные решения» по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц во время еженедельного обращения к гражданам дал обещание принимать решения по Украине только после их тщательного анализа.
Также любые шаги будут приниматься после обсуждения с партнерами по ЕС и НАТО, добавил канцлер.
«Многие граждане сильно обеспокоены. И конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы», — указал политик.
Шольц попросил жителей Германии довериться правительству ради собственной безопасности.
Ранее правительство Германии разрешило поставки немецких танков Leopard 2 украинской армии. Поставки планируется начать не ранее, чем через месяц.