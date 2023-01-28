Диетолог Макиша рассказала, почему у людей развиваются фобии к еде

Некоторые люди могут испытывать фобии к еде. О причинах, по которым они возникают, рассказала член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
Специалист связала это с повышенным общим уровнем тревожности. Из-за проблем с нервной системой людям может казаться, что от каких-то продуктов они могут заболеть или отравиться.
«Общий уровень тревожности сейчас повышен. И одним из проявлений невроза является фобия каких-то продуктов питания», — сообщила Макиша в беседе с изданием «Москва 24».
Помимо этого, фобии могут развиться из-за публикаций в СМИ. Информация в статьях на тему еды может напугать читателей. Из-за этого они могут отказываться от определенных продуктов.