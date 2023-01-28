Власти Махачкалы сообщили, что на берегу Каспийского моря найдены восемь мертвых тюленей

Сразу восемь мертвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря в Махачкале, заявили в пресс-службе администрации Ленинского района.
Туши тюленей обнаружили на территории пляжа «Оазис» в субботу утром. Начальник отдела по управлению МКР Турали и Анжи Надир Рамазанов отметил, что удалось насчитать восемь мертвых животных, пишет телеканал «360».
В начале декабря на побережье Дагестана обнаружили свыше 2,5 тысячи мертвых краснокнижных нерп. Причины их гибели выясняют ученые по всей России.
Напомним, каспийский тюлень считается единственным млекопитающим Каспийского моря. Международный союз охраны природы присвоил ему статус находящегося под угрозой исчезновения. Насколько лет назад каспийского тюленя занесли в Красную книгу России