Депутат парламента ФРГ Ойген Шмидт высказался о скандальных словах министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне Европы с Россией на Украине.
По его мнению, министр оговорилась и высказала то, что было у нее на уме. Шмидт подчеркнул, что своим заявлением Бербок опозорила Германию и себя. Депутат счел ее некомпетентной для роли главы внешнеполитического ведомства.
«Бербок на самом деле так и думает. Она случайно, на эмоциях проговорилась ввиду особенностей своего характера. В итоге представителям (действующего канцлера Германии Олафа. — Прим. ред.) Шольца пришлось оправдываться, уверять публику, что никакой войны мы не ведем», — объяснил Шмидт.
Ранее сообщалось, что Москва заинтересована в скорейшем достижении мирового соглашения с Киевом. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.