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Глава МОК Бах ответил на угрозы бойкота Олимпиады-2024 со стороны Украины

Спорт
Глава МОК Бах ответил на угрозы бойкота Олимпиады-2024 со стороны Украины

Председатель Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах напомнил жителям Украины ценности международных соревнований и не исключил возвращение россиян на Игры в 2024 году.

Бах не исключил, что на Олимпиаде-2024 в Париже спортсмены из России и Белоруссии могли бы соревноваться под нейтральным флагом. На угрозы бойкота со стороны Украины глава МОК заявил, что помнит о позиции украинцев в данном вопросе, однако отстранение спортсменов от международных соревнований, по его словам, не соответствует ценностям Олимпийской хартии.

«Миссия МОК состоит в том, чтобы собрать вместе всех спортсменов со всего мира, это особый символ Олимпийских игр», — сказал Бах в интервью сказал Spiegel.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал МОК за желание разрешать российским спортсменам выступить на Олимпийских играх.

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