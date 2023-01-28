Заболеваемость коронавирусом в Петербурге растет уже третьи сутки подряд

По состоянию на субботу, 28 января, в Северной столице было выявлено 733 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сутками ранее этот показатель составлял 721 случай, а по данным на 26 января, в городе выявили 704 новых пациента с коронавирусом.