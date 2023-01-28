Заболеваемость коронавирусом в Петербурге растет уже третьи сутки подряд

Специалисты оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса сообщили о росте суточной заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге.
По состоянию на субботу, 28 января, в Северной столице было выявлено 733 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сутками ранее этот показатель составлял 721 случай, а по данным на 26 января, в городе выявили 704 новых пациента с коронавирусом.
При этом в Петербурге снижается число выздоровевших от опасной болезни. За минувшие сутки этот показатель составил 483 человека, однако ранее медики сообщали, что в городе выздоровело 504 пациента с COVID-19.
Губернатор Александр Беглов неоднократно утверждал, что чиновники Смольного держат на контроле ситуацию с коронавирусом в Северной столице. Однако статистика оперативного штаба говорит, что город находится в лидерах по заболеваемости.