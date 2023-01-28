«Умер за свое дело». США грозят протесты из-за убийства человека темнокожими полицейскими

В США вспыхнули тысячные акции протеста после убийства полицейскими темнокожего Тайра Николса в городе Мемфис, штат Теннесси. Смертельное задержание произошло еще 7 января, однако кадры с нагрудных камер сотрудников департамента были обнародованы для общественности только накануне. Видео опубликовал CNN.
Причиной для прибытия полицейских стало неосторожное вождение автомобиля 29-летним мужчиной, в процессе разбирательств афроамериканец пытался скрыться. После задержания его избили дубинками, руками и ногами.
«Я ничего не делал. <...> Я просто пытаюсь пойти домой», — кричал задержанный.
Reuters пишет, что спустя три дня Николс, не приходя в сознание, скончался в больнице от обширного кровоизлияния. Все пятеро темнокожих полицейских были уволены на прошлой неделе и обвинены в убийстве.
Опасения местных властей, что опубликованные кадры могут спровоцировать общественные волнения, оправдались — в Мемфисе проживают 628 тыс. человек, где почти две трети жителей — афроамериканцы. В минувшую пятницу тысячи людей вышли на улицы по всей стране, выступая против полицейского насилия.
В пресс-службе Департамента полиции Нью-Йорка сообщили, что три человека были арестованы за повреждение служебного автомобиля во время протестов на Таймс-сквер. Демонстрации прошли более мирно в других городах, в том числе Атланте, Вашингтоне и Сакраменто, однако сейчас готовятся новые акции. Президент США Джо Байден призвал к спокойствию, выразив соболезнования семье погибшего.
След Флойда
Адвокат семьи Николса Антонио Романуччи обратил внимание, что убитый был решительным сторонником движения за расовую справедливость Black Lives Matter, и «по существу, умер за свое дело». Как отмечают авторы материала, он стал покойным лицом организации.
Громкое возращение организации BLM произошло после смерти Джорджа Флойда в 2020 году из-за инцидента с полицейским — последний на протяжении нескольких минут коленом прижимал задержанного к земле. Гибель афроамериканца, преступника и любителя запрещенных веществ, спровоцировала одни из самых массовых беспорядков в истории США.
По разным оценкам на улицы тогда вышли от 15 до 26 млн человек. В 200 городах был введен комендантский час, а более 30 штатов не могли самостоятельно обеспечить правопорядок. История со смертью Флойда остается одной из самых резонансных, ее не смог переплюнуть даже двоюродный брат одной из основательниц BLM Кинан Андерсон.
31-летний мужчина погиб 3 января текущего года после столкновения с полицией. Сотрудники правоохранительных служб прибыли на ДТП, виновник происшествия вел себя неадекватно. По данным некоторых источников, он пытался угнать автомобиль. Официальная причина смерти не установлена, однако в крови были найдены каннабис и кокаин.
Активисты BLM призывали распустить полицию США. Многие американцы полагают, что из-за борьбы за права темнокожих притеснение стали испытывать люди со светлым оттенком кожи.
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев объяснял протестные настроения с политической точки зрения — подробности в материале «ПС».