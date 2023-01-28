«Умер за свое дело». США грозят протесты из-за убийства человека темнокожими полицейскими

По разным оценкам на улицы тогда вышли от 15 до 26 млн человек. В 200 городах был введен комендантский час, а более 30 штатов не могли самостоятельно обеспечить правопорядок. История со смертью Флойда остается одной из самых резонансных, ее не смог переплюнуть даже двоюродный брат одной из основательниц BLM Кинан Андерсон.