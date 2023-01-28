Саакашвили уличил Россию в якобы «причастности» к его возвращению в Грузию

Россия якобы причастна к возвращению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в страну. Об этом заявил сам бывший глава государства.
Он убежден, что Кремль «подстроил» его возвращение на родину, где он был арестован и посажен в тюрьму. Экс-лидер отказался озвучивать истинные причины своего намерения вернуться в Грузию. Он также не назвал аргументов, которые якобы доказывают участие Москвы в произошедшем.
Прежде стало известно, что бывший президент грузинского государства обвиняется в нескольких уголовных преступлениях. К ним относятся покушение на экс-депутата и растрата финансов страны в собственных интересах.