Саакашвили уличил Россию в якобы «причастности» к его возвращению в Грузию

Он убежден, что Кремль «подстроил» его возвращение на родину, где он был арестован и посажен в тюрьму. Экс-лидер отказался озвучивать истинные причины своего намерения вернуться в Грузию. Он также не назвал аргументов, которые якобы доказывают участие Москвы в произошедшем.