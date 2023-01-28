Месть за Азербайджан? Что известно о крупнейшем за 12 лет теракте в Иерусалиме

Накануне в Израиле произошел теракт, который по числу жертв стал самым масштабным в истории страны с 2011 года. Вечером 27 января в восточной части Иерусалима неизвестный открыл огонь по мирным жителям, в результате чего погибли восемь человек и еще десять получили ранения, передает The Jerusalem Post.
Полиция представила первые выводы расследования: согласно ее данным, террорист, скорее всего, действовал один, сейчас он нейтрализован. При этом палестинские источники утверждают, что преступный акт стал местью за операцию Армии обороны Израиля, проведенную 26 января в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан — тогда ее жертвами стали, по разным источникам, от 9 до 11 человек.
Не исключено, что теракт в Иерусалиме имеет косвенное отношение к недавнему вооруженному нападению на посольство Азербайджана в Иране, предположили эксперты. В любом случае инцидент уже привлек широкое внимание международного сообщества, в особенности США, чьи представители отправились в турне по Ближнему Востоку.
Что произошло
Как пишут израильские СМИ, преступник поджидал людей у синагоги, расположенной в районе Неве-Яаков в восточной части Иерусалима. В какой-то момент он зашел в помещение и начал стрелять в молящихся. Далее информация разнится: некоторые очевидцы утверждают, что у него заклинило оружие, другие считают, что закончились патроны.
После заминки террорист попытался скрыться с места происшествия на машине, но примерно в километре от синагоги встретился лицом к лицу с полицейскими — он открыл по ним огонь, но был нейтрализован. Согласно предварительной версии, стрелок действовал в одиночку, хотя следствие изучает разные версии.
На место происшествия выехал комиссар полиции Яков Шабтай. В беседе с телеканалом Kan он подчеркнул, что в районе могут быть и другие террористы, поэтому идет проверка. В результате теракта погибли восемь человек, еще 10 пострадали, из них трое остаются в больницах с ранениями разной степени тяжести.
Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже проинформировали о случившемся, он прибыл в зону ЧП спустя пару часов. Политик призвал граждан не пытаться «брать закон в свои руки» и пообещал провести в субботу, 28 января, заседание кабмина для обсуждения ситуации в сфере безопасности.
«Это было одно из самых страшных нападений, которые мы знали за последние годы, мы всем сердцем соболезнуем семьям раненых и погибших. Мы оценили ситуацию и определились с некоторыми немедленными действиями, будем действовать решительно и спокойно», — цитирует его слова The Jerusalem Post.
Основные версии
Стражи правопорядка установили личность нападавшего — им оказался 21-летний житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри. По данным следствия, в 1998 году его дедушку зарезали в центральном районе израильской столицы Бейт Исраэль, возможно, за этим стояла группа евреев. В этой связи местные СМИ не исключили, что действия преступника могли быть местью за гибель родственника.
Однако представитель палестинского движения «Хамас» в Иерусалиме Мухаммед Хамада назвал произошедший инцидент «реакцией» на военную операцию Израиля, которая была проведена 26 января в лагере беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан.
В пресс-службе Армии обороны объяснили свои действия попыткой нейтрализовать боевиков «Исламского джихада Палестины», причастных к серии нападений на израильтян и планировавших новые атаки на территории государства. Но предупредительная операция привела к очередному обострению конфликта: в ответ из сектора Газа было выпущено несколько ракет, на что Израиль отреагировал атакой заводов, где «Хамас» производит снаряды.
Политолог Марат Баширов убежден, что теракт в Восточном Иерусалиме косвенно связан с атакой на посольство Азербайджана в Тегеране. 27 января мужчина обстрелял из автомата Калашникова пост охраны диппредставительства, в результате чего погиб один сотрудник, еще двое получили ранения. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал это террористическим актом и призвал наказать виновных.
«Два теракта один за другим. В Иране атаковано посольство Азербайджана. Иранские силовики ищут группу, которая якобы финансировалась и технически поддерживалась Израилем. И на следующий день совершен теракт в синагоге в Неве-Яакове (Израиль) Убиты 8 человек. Конечно, никакой связи нет. Никакой», — сыронизировал Баширов в Telegram-канале.
Стрельба в синагоге в Израиле лишний раз доказала, что радикальный антисемитизм — это одна из «серьезнейших и опаснейших болезней человечества», констатировал политолог Сергей Марков. Наряду с этим в Европе сейчас активно развиваются еще две формы ксенофобии — исламофобия и русофобия, добавил эксперт.
«Европа остается главным источником ксенофобии и расизма в мире», — убежден Марков.
Реакция в мире
Между тем новая эскалация конфликта вызвала бурную реакцию международного сообщества — так, в частности, спецкоординатор по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд призвал стороны «немедленно снизить напряженность и предотвратить новые человеческие жертвы». В свою очередь официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о необходимости улучшить ситуацию с безопасностью на Западном берегу.
«Наша приверженность безопасности Израиля остается непоколебимой, и мы находимся в прямом контакте с нашими израильскими партнерами», — подчеркнул представитель Госдепартамента Ведант Патель, став первым иностранным политиком, осудившим теракт в Иерусалиме.
Причина обеспокоенности Вашингтона довольно прозаична: очередной виток напряженности совпал с серией визитов американских чиновников в Израиль. На прошлой неделе страну посетил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а в четверг — директор ЦРУ Уильям Бернс. Последний собирался обсудить иранскую ядерную программу и военное сотрудничество Тегерана и Москвы, но в свете недавних событий изменил повестку дня.
В воскресенье, 29 января, турне по Ближнему Востоку начнет госсекретарь США Энтони Блинкен. Дипломат намерен побывать в Египте, Израиле и Палестине. Как ранее сообщила секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, позиция Блинкена по конфликту состоит в том, что и палестинцы, и израильтяне «в равной степени» заслуживают безопасной и спокойной жизни.