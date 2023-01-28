Месть за Азербайджан? Что известно о крупнейшем за 12 лет теракте в Иерусалиме

Полиция представила первые выводы расследования: согласно ее данным, террорист, скорее всего, действовал один, сейчас он нейтрализован. При этом палестинские источники утверждают, что преступный акт стал местью за операцию Армии обороны Израиля, проведенную 26 января в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан — тогда ее жертвами стали, по разным источникам, от 9 до 11 человек.