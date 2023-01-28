Телеведущий Кривцов рассказал, какой регион России является самым загадочным

Ведущий проекта «Жизнь своих» на Первом канале подчеркнул, что Карелия известна своими многочисленными реками, озерами и бесконечными лесами. При этом именно леса придают региону мистические черты. По словам Кривцова, в ходе поездки по карельским лесам путешественники часто ощущают, будто рядом с ними бродят персонажи из сказок и мифов.