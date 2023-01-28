Телеведущий Кривцов рассказал, какой регион России является самым загадочным

Самым мистическим и загадочным регионом России можно назвать Карелию. Такое мнение выразил телеведущий Евгений Кривцов. Он рассказал, чем известна республика и чем она может восхитить туристов.
Ведущий проекта «Жизнь своих» на Первом канале подчеркнул, что Карелия известна своими многочисленными реками, озерами и бесконечными лесами. При этом именно леса придают региону мистические черты. По словам Кривцова, в ходе поездки по карельским лесам путешественники часто ощущают, будто рядом с ними бродят персонажи из сказок и мифов.
«Тебя не покидает ощущение, что где-то рядом бродит леший, а из речки сейчас должна появиться кикимора», — отметил он.
Как сообщалось ранее, стоимость поездок по России может значительно снизиться благодаря новой мере поддержки со стороны государства. Минэкономразвития России предложило освободить от уплаты НДС туроператоров, что может привести к снижению стоимости туров на 15%.