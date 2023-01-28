Встреча замглавы МИД РФ Рябкова и нового посла США Трейси состоится на следующей неделе

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал свою встречу с новым послом США в РФ Линн Трейси.
На мероприятии также должна состояться передача верительных грамот представителям МИД РФ.
«Любой посол, прибывающий к месту службы <...> в качестве акта, позволяющего приступить к исполнению обязанностей, передает копии верительных грамот в МИД страны пребывания», — объяснил Рябков в интервью «РИА Новости».
По его словам, мероприятие состоится на следующей неделе, процедура была согласована с американским дипломатическим ведомством.