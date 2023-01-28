Ученые из США предостерегли мужчин от злоупотребления газировкой из-за риска облысения

На организм мужчин, по словам ученых, негативно влияет не только газировка, но и другие сладкие напитки. Исследователи подчеркнули, что речь, в том числе, о сладком кофе, фруктовых соках и спортивных напитках. Причем риск облысения куда сильнее повышается у молодых мужчин, налегающих на сахаросодержащие напитки.