Ученые из США предостерегли мужчин от злоупотребления газировкой из-за риска облысения

Злоупотребляющие сладкими напитками мужчины лысеют быстрее. К такому выводу пришли ученые из США, исследование которых опубликовано в научном журнале Nutrients.
На организм мужчин, по словам ученых, негативно влияет не только газировка, но и другие сладкие напитки. Исследователи подчеркнули, что речь, в том числе, о сладком кофе, фруктовых соках и спортивных напитках. Причем риск облысения куда сильнее повышается у молодых мужчин, налегающих на сахаросодержащие напитки.
Результаты исследования уже прокомментировал доктор Виктор Сан. Он посчитал работу приемлемой, однако призвал устранить некоторые пробелы. Так, эксперт обратил внимание, что ученые опирались на показатели людей, которые принадлежали к разным группам и слоям, что могло исказить результаты. По словам Сана, для подтверждения сделанных выводов необходимы дальнейшие исследования.