Минобороны РФ показало на видео боевую работу танка Т-72Б3 в зоне СВО

Минобороны РФ продемонстрировало на видео боевую работу экипажей танков Т-72Б3 Центрального военного округа на Украине.
Сообщается, что российские танкисты каждый день выполняют задачи по ликвидации укреплений, бронетехники и личного состава украинской армии.
«Операторы-наводчики и командиры танков в круглосуточном режиме наносят поражение противнику выстрелами 125-мм орудий с закрытых позиций во взаимодействии с подразделениями разведки и операторами беспилотных летательных аппаратов», — заявило ведомство.
Кроме того, отмечается преимущество ударов с закрытых позиций. Благодаря такому положению, танк находится в укрытии и незаметен для противника, в свою очередь снаряд летит по баллистической траектории. Подобная мера помогает обеспечить высокую точность огня вместе с низким уровнем опасности для военных.