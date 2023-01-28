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Минобороны РФ показало на видео боевую работу танка Т-72Б3 в зоне СВО

Армия
Минобороны РФ показало на видео боевую работу танка Т-72Б3 в зоне СВО

Минобороны РФ продемонстрировало на видео боевую работу экипажей танков Т-72Б3 Центрального военного округа на Украине.

Сообщается, что российские танкисты каждый день выполняют задачи по ликвидации укреплений, бронетехники и личного состава украинской армии.

«Операторы-наводчики и командиры танков в круглосуточном режиме наносят поражение противнику выстрелами 125-мм орудий с закрытых позиций во взаимодействии с подразделениями разведки и операторами беспилотных летательных аппаратов», — заявило ведомство.

Кроме того, отмечается преимущество ударов с закрытых позиций. Благодаря такому положению, танк находится в укрытии и незаметен для противника, в свою очередь снаряд летит по баллистической траектории. Подобная мера помогает обеспечить высокую точность огня вместе с низким уровнем опасности для военных.

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