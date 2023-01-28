Минобороны РФ показало на видео боевую работу танка Т-72Б3 в зоне СВО

Кроме того, отмечается преимущество ударов с закрытых позиций. Благодаря такому положению, танк находится в укрытии и незаметен для противника, в свою очередь снаряд летит по баллистической траектории. Подобная мера помогает обеспечить высокую точность огня вместе с низким уровнем опасности для военных.