Мэр Омска усмотрел ЛГБТ-пропаганду в городской скульптуре с голубями

Мэр Омска Сергей Шелест не разрешил установку нового арт-объекта в виде разноцветных фигур нескольких бетонных голубей на набережной города из-за намека на пропаганду ЛГБТ, передает портал «Омск-Информ».
По задумке авторов проекта, композиция символизирует легкость и жизнерадостность, и должна стать «ярким пятном» в жизни омичей. Однако членов художественно-экспертного совета при мэре смутила цветовая гамма, якобы созвучная ЛГБТ-тематике. Шелест согласился с экспертами.
«Вот эти голуби, если будут в такой цветовой гамме, я вам даю 100%, что в ближайшее время их разрушат. Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ», — заявил Шелест на заседании совета.
При этом основная претензия, как считают авторы новой композиции, безосновательна — цвета птиц попросту яркие и их 8, а не 7, как цветов радуги. По информации портала, проект отправили на доработку, предложив сделать его в других оттенках, а также присмотреть более уместную площадку, чем городская набережная.
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