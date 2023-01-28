Мэр Омска усмотрел ЛГБТ-пропаганду в городской скульптуре с голубями

При этом основная претензия, как считают авторы новой композиции, безосновательна — цвета птиц попросту яркие и их 8, а не 7, как цветов радуги. По информации портала, проект отправили на доработку, предложив сделать его в других оттенках, а также присмотреть более уместную площадку, чем городская набережная.