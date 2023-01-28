Власти Армении намерены ввести добровольно-срочную службу женщин в ВС

Армения планирует ввести добровольно-срочную службу женщин в вооруженных силах страны. Об этом рассказал премьер-министр государства Никол Пашинян в ходе своего выступления в честь Дня армии 28 января.
Политик выразил благодарность всем женщинам, которые уже проходят службу в армии, в том числе по контракту. Также он заявил, что Армения принялась усиленно работать над оснащением солдат и закупкой современного вооружения и техники.
«В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт – добровольно-срочной военной службы женщин», — сказано в послании премьера на сайте правительства.
Кроме того Никол Пашинян пояснил, что современная армия нужна государству не для войны, а для мира. По его словам, начатые в армии «глубокие и комплексные реформы» имеют ключевое значение.