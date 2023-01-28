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RAND Сorporation: четыре шага со стороны США могут остановить украинский конфликт

Политика
RAND Сorporation: четыре шага со стороны США могут остановить украинский конфликт

Соединенные Штаты могут остановить конфликт на Украине, выполнив четыре обязательных условия. Такое мнение озвучили аналитики исследовательского центра RAND Сorporation в докладе «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта».

По их словам, Вашингтон обязан мотивировать Киев пойти на переговоры с Москвой. В качестве манипуляции могут быть использованы вооруженные поставки и обещания помощи после заключения мира. Второй шаг — следует «успокоить» руководство Украины по вопросу возможной дальнейшей агрессии со стороны РФ.

Третьим пунктом числится соблюдение нейтрального статуса Украины. За обещания Киева должны поручиться несколько западных стран, включая Соединенные Штаты. В заключение, американские власти обязаны назвать условия для смягчения антироссийских санкций.

#россия #сша #Украина