RAND Сorporation: четыре шага со стороны США могут остановить украинский конфликт

По их словам, Вашингтон обязан мотивировать Киев пойти на переговоры с Москвой. В качестве манипуляции могут быть использованы вооруженные поставки и обещания помощи после заключения мира. Второй шаг — следует «успокоить» руководство Украины по вопросу возможной дальнейшей агрессии со стороны РФ.