Эстония, Литва и Польша заявили о необходимости понизить потолок цен на российскую нефть

Лимит цен на нефть из России должен быть досрочно пересмотрен и понижен, считают в Эстонии, Латвии и Польше. Нынешний механизм предполагает ограничение в 60 долларов за баррель, однако его рассчитывают снизить до 40-50 лоллардов, передает Bloomberg.
Три страны сделали заявление о необходимости такого шага. При этом они отметили, что санкционный механизм работает и необходимо в дальнейшем продолжать его применение. Предполагается, что механизм ограничения цен будет работать в совокупности с запретом ЕС принимать перевозимую по морю российскую нефть.
Россия в качестве ответной меры ранее запретила продавать нефть в страны, поддерживающие такую санкционную политику. При этом поставщики должны будут отслеживать путь транспортировки сырья.