Эстония, Литва и Польша заявили о необходимости понизить потолок цен на российскую нефть

Три страны сделали заявление о необходимости такого шага. При этом они отметили, что санкционный механизм работает и необходимо в дальнейшем продолжать его применение. Предполагается, что механизм ограничения цен будет работать в совокупности с запретом ЕС принимать перевозимую по морю российскую нефть.