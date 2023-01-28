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Газовое сотрудничество ЕС и США может поставить европейские страны под удар

Экономика
Газовое сотрудничество ЕС и США может поставить европейские страны под удар

Европа делает ставку на американский сжиженный природный газ (СПГ). Однако такая зависимость может обернуться для стран Евросоюза негативными последствиями, сообщают журналисты Focus со ссылкой на исследование Investigate Europe.

У ЕС и США уже около 33 контрактов на поставку газа, и 10 из них были заключены за последний год. Зависимость Европы от американского газа растет. При этом США не являются надежным партнером для европейского континента.

Издание называет США страной, подверженной политическим колебаниям — особенно после президентства Дональда Трампа.

#ЕС #сша #американский спг