Читатели Die Welt потребовали отставки Бербок после ее слов о «войне Европы против России»

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выступления на заседании ПАСЕ заявила, что «Европа ведет войну против России», призывая ЕС активнее помогать украинскому государству. Читатели издания Die Welt раскритиковали министра за столь откровенное признание.
Комментаторы уверены, что подобные фразы из уст главы внешнеполитического ведомства недопустимы. Они призвали Бербок подать в отставку, если у нее осталось «хоть минимум ответственности за свою страну».
«В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Но для этой дамы сие правило не работает. Она сначала говорит, а потом думает», — заметил один из пользователей.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела в словах Бербок признание того, что Запад заранее спланировал конфликт против Москвы.