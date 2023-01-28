Киев рассчитывает получить от западных стран более 320 тяжелых танков

Страны Североатлантического альянса могут передать Киеву более 320 тяжелых танков, хотя сроки поставок пока неочевидны, заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.
В эфире телеканала BFMTV дипломат заверил, что речь идет именно об официально подтвержденных поставках.
«На сегодня ряд стран официально подтвердил передачу 321 тяжелого танка Украине. Сроки поставок разнятся», — сказал Омельченко.
По его словам, Киев рассчитывает заполучить технику как можно скорее, ведь «в августе или сентябре будет слишком поздно».