Горнолыжные курорты в Альпах оказались под угрозой закрытия из-за отсутствия снега

Горнолыжные курорты в Альпах могут закрыться из-за отсутствия снега, сообщила газета The Wall Street Journal.
Например, на курорте Alpe du Grand Serre погода в январе была настолько теплой, что специалисты не смогли использовать даже искусственный снег. В результате в пиковый сезон на Рождество он закрылся.
По словам директора курорта Эрика Новака, обострились и финансовые риски. Чтобы решить проблему, планируется перенести лыжную базу выше и построить искусственное озеро для производства снега.
Тем временем путевки по России могут подешеветь на 10-15%. Об этом рассказал генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян в беседе с телеканалом «360».