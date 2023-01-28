Проживающий в России француз заявил, что санкциям Запада не удалось сломить экономику страны

Экономическая ситуация в России остается стабильной, несмотря на санкции Запада, заявил живущий в стране француз Франк Феррари.
Последствия санкций для российской экономики Феррари оценил в подкасте на портале Lefrancais.press. Он признался, что инфляция в стране остается под контролем, а продукцию ушедших западных брендов заменили другими товарами.
Феррари также упомянул, что некоторые французские компании, отказавшиеся уходить с российского рынка, уже решили проблемы с логистикой и продолжают снабжать жителей РФ своей продукцией.
Главной трудностью для проживающих в России французов Феррари назвал транспортные ограничения. Из-за них попасть в Париж, например, можно только через Белград или Стамбул.