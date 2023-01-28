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Зеленского разочаровало решение МОК о допуске российских спортсменов к соревнованиям

Политика
Зеленского разочаровало решение МОК о допуске российских спортсменов к соревнованиям

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях. Об этом он заявил в пятницу, 27 января.

Руководство МОК озвучило свою позицию в отношении граждан РФ и Белоруссии. Допущены к спорту будут те спортсмены, которые не замечены в активной поддержке СВО на Украине. Они могут выступить на международных соревнованиях в нейтральном статусе, пояснили в комитете.

«Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. <...> Я не хочу разбираться в том, что именно стало мотивом для господина Баха, чтобы продвигать такую инициативу», — прокомментировал Зеленский.

Ранее организация Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) поддержала заявление Международного олимпийского комитета о правилах допуска российских спортсменов до участия в соревнованиях.

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