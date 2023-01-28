Зеленского разочаровало решение МОК о допуске российских спортсменов к соревнованиям

Руководство МОК озвучило свою позицию в отношении граждан РФ и Белоруссии. Допущены к спорту будут те спортсмены, которые не замечены в активной поддержке СВО на Украине. Они могут выступить на международных соревнованиях в нейтральном статусе, пояснили в комитете.