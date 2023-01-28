Зеленского разочаровало решение МОК о допуске российских спортсменов к соревнованиям

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях. Об этом он заявил в пятницу, 27 января.
Руководство МОК озвучило свою позицию в отношении граждан РФ и Белоруссии. Допущены к спорту будут те спортсмены, которые не замечены в активной поддержке СВО на Украине. Они могут выступить на международных соревнованиях в нейтральном статусе, пояснили в комитете.
«Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. <...> Я не хочу разбираться в том, что именно стало мотивом для господина Баха, чтобы продвигать такую инициативу», — прокомментировал Зеленский.
Ранее организация Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) поддержала заявление Международного олимпийского комитета о правилах допуска российских спортсменов до участия в соревнованиях.