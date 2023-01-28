Петицию против видеообращения Зеленского в Сан-Ремо подписали свыше 30 тысяч итальянцев

Петицию против видеообращения украинского президента Владимира Зеленского на музыкальном фестивале «Сан-Ремо» подписали свыше 31 тысячи граждан Италии. Соответствующую информацию предоставил новостной портал byoblu.
Среди жителей, подписавших документ, есть огромное количество деятель культуры и искусства: актеры, поэты и писатели. Против инициативы демонстрировать выступление главы киевского режима выступили итальянские журналисты и экс-депутат Алессандро Ди Баттиста.
Граждане уточнили, что их государство отказалось выполнять роль посредника в вооруженном противостоянии Москвы и Киева, а «Сан-Ремо», в свою очередь, демонстрирует всему миру культурное обличие Рима. Многие добавили, что искусство не должно быть связано с пропагандой конфликта.