Петицию против видеообращения Зеленского в Сан-Ремо подписали свыше 30 тысяч итальянцев

Граждане уточнили, что их государство отказалось выполнять роль посредника в вооруженном противостоянии Москвы и Киева, а «Сан-Ремо», в свою очередь, демонстрирует всему миру культурное обличие Рима. Многие добавили, что искусство не должно быть связано с пропагандой конфликта.