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Петицию против видеообращения Зеленского в Сан-Ремо подписали свыше 30 тысяч итальянцев

Политика
Петицию против видеообращения Зеленского в Сан-Ремо подписали свыше 30 тысяч итальянцев

Петицию против видеообращения украинского президента Владимира Зеленского на музыкальном фестивале «Сан-Ремо» подписали свыше 31 тысячи граждан Италии. Соответствующую информацию предоставил новостной портал byoblu.

Среди жителей, подписавших документ, есть огромное количество деятель культуры и искусства: актеры, поэты и писатели. Против инициативы демонстрировать выступление главы киевского режима выступили итальянские журналисты и экс-депутат Алессандро Ди Баттиста.

Граждане уточнили, что их государство отказалось выполнять роль посредника в вооруженном противостоянии Москвы и Киева, а «Сан-Ремо», в свою очередь, демонстрирует всему миру культурное обличие Рима. Многие добавили, что искусство не должно быть связано с пропагандой конфликта.

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