Журналист Петр Акопов напомнил действующему немецкому канцлеру Олафу Шольцу о его антиамериканском прошлом.
По словам обозревателя, Шольц и глава российского государства Владимир Путин в 80-е считали, что Североатлантический альянс угрожает РФ. Однако сейчас при своем прежнем мнении остался лишь президент, подчеркнул Акопов. Об этом аналитик написал в авторской статье для РИА Новости.
«В 80-е оба были против того, чтобы НАТО была в Германии, а сейчас немецкий канцлер хочет, чтобы она пришла на Украину, то есть на историческую территорию России. Что же изменилось — времена или люди?» — задался журналист вопросом.
Ранее сообщалось, что не НАТО защищает Украину, а наоборот. Соответствующее заявление сделал посол Киева в Анкаре Василий Боднар.