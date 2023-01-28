Автор РИА Новости напомнил Шольцу о его антиамериканском прошлом

По словам обозревателя, Шольц и глава российского государства Владимир Путин в 80-е считали, что Североатлантический альянс угрожает РФ. Однако сейчас при своем прежнем мнении остался лишь президент, подчеркнул Акопов. Об этом аналитик написал в авторской статье для РИА Новости.