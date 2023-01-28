Нэнси Пелоси не стала смотреть видеозапись с избиением ее мужа

Бывший спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси отказалась смотреть видеозапись с нападением на ее мужа Пола. Об этом она рассказала американскому каналу MSNBC.
Ранее суд Сан-Франциско решил опубликовать видео, записанное нагрудной камерой полицейских во время нападения на Пола Пелоси в октябре прошлого года. Обнародованные кадры демонстрируют, как проникший в их дом 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп избивает супруга Нэнси молотком.
«Я не слушала звонок в 911, я не слушала признание, я не видела взлома, и у меня нет совершенно никакого намерения видеть смертоносное покушение на жизнь моего мужа», — сообщила Пелоси.
По ее словам, Пол уже идет на поправку. Однако Нэнси отметила, что лечение займет какое-то время. Известно, что в результате избиения Пол Пелоси получил трещину черепа, а также тяжелые травмы рук.